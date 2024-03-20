الأمم المتحدة: لا بد من وجود مسارات آمنة لتوصيل الغذاء إلى سكان غزة

إبراهيم حسان

قال نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إنه لابد من وجود مسارات آمنة لتوصيل الغذاء إلى سكان قطاع غزة.

أضاف نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: "نرحب بعمليات الإنزال الجوي للمساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابع نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة للقاهرة الإخبارية: "لا بد من سرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لتجنب سقوط المزيد من الضحايا".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.