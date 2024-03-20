استشهاد 11 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلى لمناطق متفرقة بقطاع غزة

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استُشهد 11 فلسطينيًا، بينهم طفلان على الأقل، إثر قصف منازل، في مناطق مُتفرقة تركزت في شمال قطاع غزة وجنوبه.



واستُشهد 6 أشخاص، وجُرح آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة عيسى في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدف جيش الاحتلال منزلا يعود لعائلة حبوش غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد رجل ووالدته.



وشنت طائرات الاحتلال المسيرة غارات استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق حمودة شرق جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وجرح 10 آخرين.



كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في المنطقة الواقعة بين بلدة القرارة والزنة شرق خان يونس جنوب القطاع، واستهدف القصف المدفعي منازل المواطنين خلف مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.