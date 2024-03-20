إمبراطور اليابان يعتزم زيارة مدينتين متضررتين جراء زلزال يوم الجمعة المقبل

أ ش أ

يعتزم إمبراطور اليابان ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو زيارة الجمعة القادمة مدينتين في محافظة إيشيكاوا بوسط البلاد تضررتا جراء الزلزال القوي الذي وقع أول أيام العام الجديد.

وقالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، الثلاثاء، إن الإمبراطور والإمبراطورة سيصلان مطار "نوتو" بمحافظة إيشيكاوا صباح يوم الجمعة القادمة، حيث سيقوم حاكم المحافظة بإطلاعهما على حجم الضرر الذي خلفه الزلزال، قبل أن يسافران بعد الظهر على متن طائرة مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى مدينتي "واجيما" و"سوزو".

ومن المقرر أن يزور الإمبراطور والإمبراطورة المواطنين المتضررين جراء الزلزال في مراكز الإجلاء وسيجتمعان أيضا بالمشاركين في جهود الإغاثة.

وتخطت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 1 يناير الماضي وبلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر حاجز المائتي قتيل.