إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين أولاد العم بشارع السنترال بمركز شرطه قسم ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

تلقى مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بتلقي إخطار من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بنشوب مشاجرة بين أبناء عائلة واحد دائرة القسم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

وتم تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.