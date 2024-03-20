اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: حزم مساعدات عسكرية جديدة ستصل قريباً

الأربعاء، 20 مارس 2024 04:00 ص
أوكرانيا: حزم مساعدات عسكرية جديدة ستصل قريباً الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أن حزم مساعدات عسكرية جديدة ستصل البلاد قريباً في ظل "انضمام دول جديدة إلى المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة".

وقال زيلينسكى، في كلمة عبر الفيديو الثلاثاء أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، إن أولوية تجهز الجيش تركز بطبيعة الحال على الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار، مثمنا دور الدول التي تساعد بلاده في تنفيذ هذه الأولويات.

وأوضح أن حزمة الدفاع المعلنة البالغة نصف مليار يورو من جانب ألمانيا تشمل المدفعية والعربات المدرعة، مضيفاً "نحن نقدر بشدة المساهمة الألمانية في حماية حياة الأوكرانيين واستقلالنا".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يجري الإعداد لتوقيع اتفاقيات أمنية جديدة مع الشركاء.







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