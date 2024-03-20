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أمين عام الأمم المتحدة: يجب التحرك الفورى لإنقاذ سكان غزة من المجاعة

الأربعاء، 20 مارس 2024 02:39 م
أمين عام الأمم المتحدة: يجب التحرك الفورى لإنقاذ سكان غزة من المجاعة أنطونيو جوتيريش
كتب سمير حسنى

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دعا أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لإنقاذ سكان غزة من خطر المجاعة، داعيا إلى بذل كل الجهود الممكنة لوقف القتل المستمر في القطاع، وإنقاذ أكثر من مليون شخص مهددين بالمجاعة.

قال جوتيريش في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، إنه لا مبررات للعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، وأؤكد ضرورة الإفراج عن المحتجزين دون شروط، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات عديدة جراء استمرار الحرب في قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بمحيط مجمع الشفاء بقطاع غزة، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط منطقة الجوازات غرب غزة.







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