أسباب الرقاد فى القمح لتجنب خسارة إنتاجية المحصول.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

يسبب الرقاد خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات، كما يعمل الرقاد في القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض .

وفى التقرير التالى نتعرف على أسباب الرقاد وفقًا لما أكده الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى:

1- أسباب وراثية "الصفات الوراثية للصنف "حيث توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الاصناف البلدية اللى ما زال بعض المزارعين يزرعونها .

2- الزراعة في أحواض بالبدار لكن “الزراعة على مصاطب بالسطارات أو بالنقر تكون اكثر مقاومة".

3- زيادة الكثافة النباتية فى الزراعة “من زرع بمعدل تقاوي يزيد عن 70 كجم".

4- زيادة التسميد الأزوتى وخاصة اليوريا أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون اثناء الطرد والتزهير وخروج السنابل "اضافة اكثر من 90 وحدة ازوت فى الاراضي القديمة أو اكثر من 120 وحدة فى الاراضي الجديدة".

5- الرى على فترات متباعدة أو الري يليها سقوط أمطار .

6- الرى أثناء أو قبل هبوب الرياح من أهم سبب ويزيد من الرقاد الأسباب السابقة.