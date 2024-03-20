أخبار البورصة اليوم الأربعاء 20-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 20-3-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 27 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومصر لصناعة الكيماويات، والمنصورة للدواجن، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والعربية للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وايه كابيتال القابضة، ومصر للألومنيوم، والألومنيوم العربية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومستشفى كليوباترا، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واودن للاستثمارات المالية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والكابلات الكهربائية المصرية، والدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 658.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.48%، والعرب على 5.86%، واستحوذت المؤسسات على 66.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.63%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 38.3 مليون جنيه، 225.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 58.4 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 842.2 ألف جنيه، 187.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 34624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12183 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 6394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 9126 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 6708 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1530 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات إيديتا للصناعات الغذائية، والنعيم القابضة للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 439 ألف سهم، 120 ألف سهم، 29 ألف سهم، 8.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 16.8 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 756.8 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ابن سينا فارما عدد 2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 107.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 300 ألف سهم، 12 ألف سهم، 100 سهم، 247 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ورواد السياحة-الرواد عدد 1050 سهم، 579.1 ألف سهم، 75 ألف سهم، 24.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 533.8 ألف سهم، 39.1 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء الأولى 600 ألف سهم خزينة، شراء الثانية 400 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

المنصورة للدواجن

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 497.5 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 247%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 107.2 مليون جنيه مقارنة بخسائر 33.8 مليون جنيه بمعدل نمو 478%.

النصر للأعمال المدنية

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن موافقة مجلس الإدارة على إرجاء السير في الإجراءات التنفيذية لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه بطريق الزيادة النقدية لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية، لحين اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة مشروع توزيع الأرباح عن عام 2023 متضمنًا توزيع عدد 11.4 مليون سهم مجاني على المساهمين وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح المبلغ 161.4 مليون جنيه.