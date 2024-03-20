أحمد قذاف الدم يشيد بصمود الفلسطينيين في غزة أمام الجرائم الإسرائيلية

كتب أحمد جمعة

انتقد أحمد قذاف الدم المسئول السياسى بجبهة النضال الوطنى الليبية، الجزائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلى فى غزة ، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني ومواجهته للاحتلال بصدوره العارية وبطونه الخاوية .

وانتقد قذاف الدم ما تقوم به قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وذلك بدعم بأحدث أسلحة العصر ، مشيدا بإرادة وصمود الشعب الفلسطيني "المذهل" الذي تهتز له الافئدة في ظل الازدواجية التي يتعاطى بها الغرب حول الديمقراطية، الحرية، وحقوق الإنسان.

واتهم قذاف الدم الدول الغربية بنشر الكراهية والتطرف والإرهاب عبر صواريخهم وحاملات طائراتهم والتي صبت جمها عبر المحيط العربي والإسلامي من بغداد إلى تونس مرورا بطرابلس ودمشق.