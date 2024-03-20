أبطال فى نهار رمضان.. سكرتير الجلسات المسئول عن توثيق سير وأحداث القضايا

كتب أحمد إسماعيل

يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان "أبطال فى نهار رمضان"، أشهر القضاة والقيادات الأمنية من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك".



سكرتير الجلسات هو شخص يعمل فى المحاكم على جميع مراحلها من جنح وجنايات ومدنى ونقض ويقوم بتوثيق سير الجلسات القضائية وتسجيل كل ما يدور خلالها بشكل دقيق ومنظم، يلعب دورا هاما فى ضمان سير العدالة وتوثيق القرارات القضائية بشكل صحيح.



وتتمثل مهام سكرتير الجلسات فى تحضير الجلسات القضائية بالتنسيق مع القضاة والمدعين والمحامين المعنيين، بما فى ذلك تحديد المواعيد وإرسال الإشعارات اللازمة.



وكذلك من مهامه توثيق الجلسات بأن يقوم بتسجيل كل ما يجرى خلال الجلسة، بما فى ذلك الشهادات والبيانات والمرافعات والقرارات القضائية.



ويكون سكرتير الجلسات مسؤولا عن إعداد المحاضر القضائية وضمان دقتها وشمولها لكافة التفاصيل الهامة المتعلقة بالجلسة، كما يقوم بتنظيم وتخزين الوثائق والملفات القضائية بشكل منظم وآمن، وضمان توفرها عند الحاجة، ويتفاعل سكرتير الجلسات مع القضاة والمحامين والمدعين والشهود لضمان سير الجلسات بشكل سلس وفعال.



وكذلك من خلال سكرتير الجلسة معرفة الحكم أو القرار الصادر من القاضى عقب الجلسة من خلال الاجندة الخاصة بالدائرة، وهو المسئول عن تنفيذ ما يطلب من هيئة المحكمة سواء بتصريح معين أو مخاطبة جهة أو هيئة أو الحصول على صورة رسمية من محضر الجلسة، أو سحب المستندات الأصلية المقدمة أثناء سير الدعوى وبعد الانتهاء منها.

ويلعب سكرتير الجلسات دورا حيويا فى توثيق العمل القضائى وضمان دقة وشمول المحاضر القضائية، ويجب أن يتمتع بالمهارات الفنية والإدارية اللازمة لأداء مهامه بكفاءة وفعالية.