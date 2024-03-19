7 شروط لشغل وظيفة رئيس شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية.. اعرف التفاصيل

كتب هانى الحوتى

سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية ، للشركات الحاصلة أو الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أكثر من نشاط من أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الاكتفاء بشغل شخص واحد لذات الوظيفة الرئيسية الواجب شغلها لكل نشاط، على أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

1- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

2- أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية.

3- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته في مصر.

4- استيفاء الشروط الآتية (صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على الترخيص، وسيرة ذاتية، وما يفيد سداد مقابل الخدمات، صورة من الشهادات العلمية والمهنية الحال عليها مقدم الطلب).

5- ألا يكون عاملًا بأي وجه وبأي صفة في شركة أو جهة أخرى على نحو يخل بمهام وظيفته بالشركة.

6- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيًا من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص.

7- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون مكافحة غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.