54.193 مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية بالإسماعيلية من يناير حتى فبراير 2024

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إجمالي قيمة الصادرات الزراعية للمحافظة منذ بداية يناير 2024 وحتى فبراير الماضى قد بلغت ما يقرب من 5.175 مليون طن من الخضر والفواكه، والمحاصيل الحقلية، بقيمة حوالي 54.193 مليون دولار.

وقال المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إن خلال شهر فبراير الماضي، بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر نحو 3137.560 طن، بقيمة مالية تصل إلى 1742492.920 دولار، كما بلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة حوالي 753.450 طن، بقيمة مالية تقارب 1318.620 دولار، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل إلى 5147101.98 طن، بقيمة تجاوزت 8852531.460 مليون دولار، وذلك خلال شهر فبراير الماضي بإجمالي 5152884 طن وبقيمة إجمالية تتجاوز 10.6 مليون دولار.

وأوضح أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عددًا من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من يناير حتى فبراير الماضي 768 شهادة، منهم 259 شهادة فقط خلال شهر فبراير 2024.