40 طالبا يتنافسون فى مسابقة دورى المعلومات بجامعة السادات

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط العلمي والتكنولوجيا بجامعة السادات، اليوم الثلاثاء، وفي رحاب كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، مسابقة دورى المعلومات (كأس المعرفة) بمشاركة 40 طالبا وطالبة من مختلف الكليات، وأشرف على التحكيم فى المسابقة الدكتورة إنجي الشافعي، مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مسعد عيد، مدير إدارة النشاط العلمي، رشا عباس مسئول النشاط، والدكتور حسن السبكي، مسئول إدارة النشاط الاجتماعي، عمرو عامر مدير رعاية الطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأشار حافظ زايد، مدير عام رعاية الطلاب، أن المسابقة تضمنت التنافس في مجالات شملت الأدب، الدين، التاريخ، الجغرافيا، العلوم، الفنون، الرياضة، المعلومات العامة، القدرات الذهنية، والتكنولوجية.



تأتي المسابقة تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم سليم ،عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، وحافظ عبد الله أبو زايد، المدير العام لرعاية الطلاب.



كما تأهل للدور قبل النهائي كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية التجارة علي نظيرهما من كليتي التربيه العام ، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الحقوق، وكلية السياحة والفنادق، وسيقام الدور النهائي للمسابقة يوم الأحد القادم من الشهر الجاري.

من جانبها، أكدت الدكتورة شادن معاويه رئيس الجامعة، علي دعم الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية مما يسهم في إكتشاف المواهب العلمية والفنية لدى الطلاب، وتنمية روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بين الطلاب ، بالإضافة إلى صقل المهارات الحياتية والمعرفية لدى الطلاب من خلال الأنشطة العلمية المتاحة ، مما يساهم في بناء شخصية الطالب ، وخلق جيل من قادة المستقبل يسهم في بناء الجمهورية الجديدة.



ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المشاركة في دورى المعلومات (كأس المعرفة) تأتي بناء على توجيهات، رئيس الجامعة، بأهمية المشاركات التنافسية للطلاب، وتحفيز جميع طلاب الجامعة للمشاركة، وخلق روح التنافس الإيجابية وتبادل وإكتساب المعلومات بين طلاب كليات الجامعة المختلفة، وثقل قدراتهم المعرفية.