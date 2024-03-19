12.5 مليون مشترك فى التليفون الأرضى بنهاية 2023 بزيادة 893 ألف خلال عام

كتبت هبة السيد

ارتفع عدد مشتركي التليفون الأرضي في مصر إلى 12.48 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2023 مقابل 11.587 مليون مشترك خلال الربع المماثل من عام 2022 بزيادة 893 ألف مشترك خلال عام بنسبة نمو 8%، ومقارنة مع 12.396 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة نمو 1%، وفقًا لبيانات الشركة المصرية للاتصالات.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات ، إيرادات بلغت 56.7 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 28%، وكانت خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.

وقفز ربح الشركة المصرية للاتصالات قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 40% ليصل إلى 22.7 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو 25%.

وتعتزم الشركة المصرية للاتصالات، التركيز على احتياجات عملائها من خلال الاستراتيجية والحلول المبتكرة التي تقدمها، الأمر الذي من شأنه تحسين خدماتها ومنتجاتها الحالية وإضافة المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة منها على سبيل المثال التوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات الـ5G، بهدف تعظيم العائد للمساهمين.