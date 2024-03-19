اليوم السابع
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وزير الزراعة يطالب المصدرين الزراعيين بالاهتمام بالتصنيع لتحقيق قيمة مضافة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:36 ص
وزير الزراعة يطالب المصدرين الزراعيين بالاهتمام بالتصنيع لتحقيق قيمة مضافة السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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طالب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية .

وناشد القصير بضرورة الاهتمام بالتصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.

وأشار القصير الى جهود الوزارة في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.

 







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