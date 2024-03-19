وزير الزراعة: نفذنا استراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية

كتبت أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة نفذت استراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة "المجمدة – المجففة – العصائر ".

أضاف أنه تم الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

كما أشار الى أن محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد و تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة و تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس و تطوير قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً و رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء و المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

كما تضمنت المحاور تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة و تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة و الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات وجارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.

وتضمنت أيضا عملية الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية و إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.