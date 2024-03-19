وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن لن تسمح بسقوط أوكرانيا

كتب سمير حسنى

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة لروسيا، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بسقوط كييف.

قال الوزير الأمريكي فى مؤتمر صحفى، إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، محذرا من مغبة عدم تقديم تلك المساعدات قائلا: "سيكون أمننا بخطر إذا لم ندعم أوكرانيا".

قرر المجلس الأوروبى زيادة السقف المالى لمرفق السلام الأوروبى بمقدار 5 مليارات يورو بالأسعار الحالية، وتخصيص هذا المبلغ الإضافى لأوكرانيا، من خلال إنشاء صندوق مخصص لمساعدة أوكرانيا (UAF) داخل المرفق.

وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل -تعليقًا على ذلك- إن "الاتحاد الأوروبي يفي بالتزاماته، وإنشاء صندوق المساعدة لأوكرانيا يحول أقوالنا إلى أفعال، ومن خلال هذا الصندوق، سنواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية بكل ما يتطلبه الأمر ولطالما نحتاج إلى ذلك".