اليوم السابع
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واسترداد 41 فدانا بالفشن الجديدة..

وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة التعديات عن 53 فدانا بقنا الجديدة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 10:17 ص
وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة التعديات عن 53 فدانا بقنا الجديدة جانب من حملة الإزالة
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة حوالي 53.5 فدان بمدينة قنا الجديدة، والمتمثلة في أعمال تعديات تم رفض طلبات توفيق أوضاعها.

وفى الإطار نفسه، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إزالة التعديات الواقعة واسترداد مساحة 41.5 فدان بمدينة الفشن الجديدة، مؤكداً مواصلة حملات إزالة أعمال البناء المخالفة، والتعديات، والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة، ومشددا على عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، والمخالفين، وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات في المهد، وردع المخالفين، وتطبيق القانون.

وأوضح المهندس وليد عبد الرحمن حجاجى، رئيس جهاز مدينتى الفشن وملوى الجديدتين، أن حملة الإزالة شملت عدداً من القرارات السابق إصدارها، وتم تنفيذ الإزالات بحضور المهندس أكرم أحمد البدرى، نائب رئيس الجهاز، والعقيد عبد الكريم خليل، رئيس شرطة التعمير لمدينة ملوى والفشن الجديدتين، وأعضاء لجنة الإزالات والتعديات بالمدينة .







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مدينه قنا الجديده




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