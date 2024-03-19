وزير الأوقاف: تحية للقيادة السياسية والقوات المسلحة فى ذكرى 10 رمضان

كتب لؤى على

أحتفلت وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان اليوم، عقب صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، بحضور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف نقيب الاشراف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، واللواء أحمد شاهين نائبا عن وزير الدفاع ، والدكتور عبد الهادى القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر، والدكتور صبرى ياسين وكيل وزارة الأوقاف والدكتور أيمن أبوعمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية نائبا عن فضليةالامام الاكبر شيخ الأزهر.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصرى كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973م.

مؤكدًا أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد فى خدمة الوطن، وتاريخ مشرف وحاضر عظيم، مضيفا أن حسن التخيط منهجا واعداد الفرد وهو ما تنتهجه الدولة والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف ان اعداد الجيش واعداد الاسلحة اصاب الاعداء بخيبة لأنهم لا يريدون دولة قوية ، وأن الدولة الان تؤكد على أهمية هذا الاعداد ،وكل ما يحيط بنا يؤكد صحة ما قامت به الدولة من دعم للقوات المسلحة.

وأكد وزير الاوقاف على ضرورة الالتفاف حول القيادة مؤكدا ان الايمان الحقيقى هو الذى يحقق النصر، ونحذر من يغش ومن غشنا فليس منا مثل الذين يحتكرون السلع والدواء فمن يحتكر معلون ، وتابع وزير الاوقاف من يحتكر السلع على الناس يحتقره الله يوم القيامة.