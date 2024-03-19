وزيرة الطاقة الأمريكية: نعتزم إعادة ملء الاحتياطى النفطى بحلول نهاية 2024

واشنطن (أ ش أ)

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم إعادة ملء احتياطيها النفطى الاستراتيجى بحلول نهاية عام 2024، وذلك بعد انخفاض المخزون لأدنى مستوياته التاريخية خلال العام الماضى.

وأضافت وزيرة الطاقة الأمريكية - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - أنه "تم تعزيز مستوى الاحتياطي بنحو 30 مليون برميل منذ الصيف الماضي"، مرجعة ذلك إلى تعاملات أخرى منها استعادة كميات النفط الخام التي تم إقراضها لكبار الصناعيين.

وبدأت الحكومة الأمريكية في يونيو الماضي إعادة شراء النفط لتعزيز الاحتياطي؛ حيث تمت زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بنحو 14,7 مليون برميل خلال الأشهر التسعة التالية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.