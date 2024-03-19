وزيرة البيئة: مشروع إقليمى للتصدى للتأثيرات البحرية السلبية بالبحر الأحمر

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بصفتها رئيس مجلس أمناء "برسيجا"الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، استمرار التعاون مع البنك الدولى من أجل الحصول قريبا على مشروع إقليمى من مكونات وطنية للتصدى للتأثيرات البحرية السلبية الناجمة عن ما يحدث بالبحر الأحمر، فى ظل الاحداث الجارية والحوادث البحرية المتكررة بجنوب البحر الاحمر .

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاجتماع المقبل للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، سيناقش ضرورة توفير ورش عمل للعاملين فى وزارة البيئة فى دولة اليمن لتنمية قدراتهم ، وعمل إعادة تقييم للتمويل والامكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحرى، و أن الاجتماع الأخير لبرسيجا خرج بعدة توصيات، و مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، ودراسة الامكانيات المتاحة والخاصة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من اجل المساهمة فى تقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء، كما تم اتخاذ قرار بضرورة حث الهيئة على تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحرية، و تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أى تلوث ينجم عن القوارب البحرية.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الأخير للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تابعت مجهودات نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، فى التعامل مع الازمات والكوارث البحرية .