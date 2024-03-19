هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أمريكية في بولندا بعد فقدان الاتصال بها

أحمد علوى

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية عن هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أمريكية من نوع "MQ9 Reaper" على الأراضي البولندية.

وأشارت القيادة في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي،الاثنين، إلى أنه "حدث بالقرب من مدينة ميروسلافيتس بعد الساعة 23 يوم 18 مارس هبوط اضطراري لطائرة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية، كانت تنفذ تحليقات في الأجواء البولندية".



وأكدت أن الهبوط نفذ "وفقا للإجراءات المتبعة في منطقة آمنة خالية من السكان"، مشيرة إلى أن قوات الدرك قامت بتأمين المكان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان الاتصال بالطائرة المذكورة.

ولم يتم الكشف عن أسباب فقدان الاتصال بالطائرة وهبوطها الاضطراري.