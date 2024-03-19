ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 19/3/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:23
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 12:08
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:29
موعد صلاة الظهر 11:59 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:20 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:23
وقت صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:55 م
وقت صلاة العشاء 7:10 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:14
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