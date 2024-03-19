نقيب المرافق: ضم العاملين المنقولين من هيئة كهرباء الريف لوثيقة قناة السويس

كتبت آية دعبس

استقبل هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، عبد الرحمن خلف البخ رئيس اللجنة النقابية بقطاع توزيع كهرباء سوهاج وسكرتير الشباب بالنقابة العامة للمرافق، في إطار حرص النقابة العامة على دعم العاملين وتلبية مطالبهم، وبناء على العديد من الشكاوى التى تلقتها النقابة العامة للمرافق من العاملين بالصعيد.

وهنأ "البخ" رئيس المرافق العامة، بحلول شهر رمضان المبارك، موجهاً الشكر والتقدير لدعم ورعاية النقابة العامة للعاملين بالصعيد ومساندة اللجنة النقابية العقبات من أجل تحسين خدماتها.

واستعرض رئيس نقابية سوهاج بعض مطالب للعاملين المنقولين من هيئة كهرباء الريف بشأن ضمهم لوثيقة قناة السويس للتأمين وانضمام المنسحبين من الوثيقة، وصرف بدل العطلات والأعياد الرسمية وصرف مقابل وجبتى الإفطار والسحور للعاملين بالورادي فضلا عن الشكاوى التي تلقتها النقابة العامة و المقدمة من العاملين بالصعيد.

وأجرى فؤاد اتصالاً هاتفياً مع المهندس احمد صدقي عبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لعرض أبرز الطلبات المقدمة من نقابية سوهاج والتي تم الإشارة إليها وعلى إثرها وافق المهندس أحمد صدقى على:

1- الموافقة على ضم العاملين المنقولين من هيئة كهرباء الريف لوثيقة قناة السويس للتأمين طبقا لبنود القرار.

2- الموافقة على صرف بدل العطلات والأعياد الرسمية للعاملين بالورادي المتتالية يوم 7 يناير ويوم 25 يناير. 2024.

3- انضمام المنسحبين من الوثيقة طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنه 2015.

4- الموافقة على صرف بدل وجبتي الإفطار والسحور للعاملين بالورادي.

ووجه "فؤاد" الشكر والتقدير للمهندس احمد صدقي، لجهوده الملموسة لرعايته للعاملين ومساندتهم وتعاونه مع اللجان النقابية من أجل تعزيز خدماتها بما يتلائم مع متطلبات العاملين وتحسين المستوي المعيشي لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما وجه "فؤاد" الشكر لعبد الرحمن خلف البخ ولأعضاء اللجان النقابية بقطاع الصعيد لمواقفهم المشرفة تجاه العاملين والعمل الدائم على تذليل العقبات وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بشتى المجالات، لافتاً إلي الجهود المبذولة بشكل دائم ومنظم من أجل تلببة المطالب المشروعة للعاملين بقطاع الصعيد، مؤكداً على دعم و مساندة المرافق العامة لجميع اللجان النقابية لمساعدتهم في تحقيق رغبات العاملين بقطاعات المرافق العامة.