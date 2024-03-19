اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 09:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب التمريض: القيادة السياسية تدعم أطقم التمريض بداية من جائحة كورونا وحتى الآن

الثلاثاء، 19 مارس 2024 09:24 م
نقيب التمريض: القيادة السياسية تدعم أطقم التمريض بداية من جائحة كورونا وحتى الآن نقيب التمريض تكرم الممرضات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، عضو مجلس الشيوخ، فى الفعالية التى نظمتها المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتكريم التمريض المتميز علي مستوي مستشفيات المؤسسه العلاجية، واختيار شخصية متميزة من كل مستشفي، وذلك بحضور الدكتور احمد فرغلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد سمير مدير عام المؤسسة، وسماح محمود مدير إدارة التمريض بالمؤسسة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن الفعالية تطرقت إلى أهمية دور التمريض داخل المنظومة الصحية، كما تم تعريف المكرمات بدعم القيادة السياسية لمهنة التمريض منذ كورونا وحتى الأن.

وبدوره أشاد الدكتور أحمد فرغلي بالدور الفعال والأساسى لأفراد هيئة التمريض وكيفية الاستثمار في التمريض لرفع مستوي القطاع الصحي بمصر، كما تطرق إلى آلية استقبال مستشفيات المؤسسة العلاجية كمراكز تدريب لتدريب طلبة كليات التمريض علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن المؤسسة تضم الكثير من المراكز المتميزة فى التخصصات الحرجة وعلى رأسها جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب والرعايات المركزة، مؤكدًا أن من أهم سبل نجاح هذه الأماكن هو التمريض المتميز.


أما عن أسماء المكرمات فجائت أسمائهن كالتالى؛ نجية محمود شحاته رئيس التمريض بمستشفى هليوبوليس، شادية عبدالله أحمد رئيس الرمد بمستشفى مبرة المعادي، كاميليا عوض عبد الفتاح رئيس استقبال بمستشفى مبرة مصر القديمة، رضا محمد علي رئيس الرعاية بمستشفى الاصلاح الإسلامى، أمينة رزق جمعة رئيس الرعاية بالمستشفى القبطى، هبة مصطفى سعيد رئيس الرعاية بمستشفى هليوبوليس.


 







نقيب التمريض

المؤسسة العلاجية

كوثر محمود



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة