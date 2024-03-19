نفحات إيمانية.. شعائر صلاة فجر اليوم التاسع من شهر رمضان بكفر الشيخ (فيديو)

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم الثلاثاء تاسع أيام شهر رمضان المبارك، أذان الفجر، وصلاة الفجر من مسجد الصفا بمدينة كفر الشيخ، وتوافد المصلون لأداء صلاة فجر اليوم التاسع، وسط حالة من الخشوع ، من كافة الأعمار السنية، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، ومتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، الذي وجه بفتح المساجد ، لاستقبال المصلين، لأداء صلاتهم.

واستمتع المصلون بأداء متميز في قراءة القرآن الكريم من الشيخ محمد عبدالمنعم، إمام المسجد، أحد الأصوات المميزة في التلاوة، من شباب الأئمة، أثناء أداء صلاة الفجر، كما أدى المصلون صلاة الفجر في أكثر من 6019 مسجدا وزاوية منتشرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وأكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، أنه وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارىء الجمهور ومقارىء الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام ، وخاطرة التراويح ، وبرنامج تصحيح التلاوة ، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك ، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر ، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.