نائب محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا لمراجعة ملفات التقنين

بنى سويف - هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف اليوم اجتماعًا، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمراجعة ومناقشة مجموعة من ملفات التقنين على أراضى أملاك الدولة، وذلل قبل عرضها في اجتماع لجنة العليا للبت.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة عدد من طلبات التقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة والتي تقدم بها المواطنون ممن استوفوا الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وذلك في ضوء المعاينات الميدانية، و الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية ،بجانب عرض بعض التظلمات للنظر فيها وإعادة عرضها على اللجنة العليا

شهد الاجتماع حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، المهندس أحمد رمزى وكيل وزارة الإسكان، سمر فتحى المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، ومسؤولى الاستثمار بالمحافظة.