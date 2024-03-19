مياه الشرب بسوهاج تنظم 8 ورش عمل لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج سلسلة من ورش العمل التى تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم تنفيذ 8 ورش عمل تم من خلالها تدريب 171 متدرب يمثلون مديري محطات مياه الشرب السطحية ومحطات المعالجة.

وأوضح المهندس أحمد صلاح حسن مدير ادارة ترشيد الطاقة أن ورش العمل استعرضت مجموعة من الموضوعات شملت التعريف بمفهوم ترشيد الطاقة وكيفية الاستفادة من اجهزة قياس القدرة والطاقة الكهربائية بالمحطات الكبرى وعدادات الكهرباء بالمحطات الصغرى وأجهزة قياس التصرف بأنواعها المختلفة الرقمية والميكانيكية بالمحطات وذلك لإجراء حسابات معدلات استهلاك الطاقة بالمحطات وتقييم أداء وحدات الرفع الرئيسية وحالات التشغيل المختلفة لوحدات الرفع وكيفية القيام باعمال مراجعة الطاقة لاكتشاف أهم فرص الترشيد بالمحطات ،بالاضافة الى التعريف بأهم الاجراءات الواجب اتباعها للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الاداء الفني لوحدات الرفع الرئيسية بمختلف محطات مياه الشرب والصرف الصحى.

الجدير بالذكر أنه جارى اعداد دليل ارشادي بأهم الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأداء الفني لوحدات الرفع الرئيسية وذلك وفقا لنوع كل محطة وكذلك اعداد سجلات المتابعة والمراقبة المستمرة لمعدل استهلاك الطاقة وفاعلية لوحات تحسين معامل القدرة بمختلف انواع المحطات بهدف تأسيس منظومة ثابتة وقوية لترشيد الطاقة تطبيقا لسياسات الحوكمة والترشيد.