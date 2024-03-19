موريتانيا توقع اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة لتسريع التحول الرقمى

أ ش أ

وقع وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الادارة محمد عبد الله لولي، ومنصور انجياي ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط اليوم الاثنين اتفاق شراكة لتسريع التحول الرقمي في موريتانيا.



وذكرت الوزارة ان هذه الشراكة التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى تحديد وتنفيذ نظام وطني لتوجيه وتنسيق التحول الرقمي من خلال وضع حلول رقمية سريعة التأثير، مع إعطاء الأولية لدمج النساء والشباب في الدورة الاقتصادية، إضافة إلى وضع نظام وطني لتشجيع ودعم وتطوير منظومة شاملة ومحفزة للابتكار، فضلا عن وضع نظام وطني لدعم عملية عصرنة الإدارة وتعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موريتانيا.



يدخل الاتفاق ضمن تنفيذ مكونة الرقمنة في إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في موريتانيا (2024-2027)، الذي وقعته الحكومة الموريتانية ومنظومة الأمم المتحدة في 23 يناير 2024.



وستعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الاتفاقية بشكل وثيق مع جميع الفاعلين والشركاء، ولا سيما القطاعات الوزارية المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.