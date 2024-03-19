مليونير فى اللفة.. عمه رئيس وزراء بريطانيا وهدية الجد كلمة السر

كتبت: نهال أبو السعود

أصبح ابن شقيق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك البالغ من العمر أربعة أشهر مليونيرًا بعد حصوله ‏على أسهم بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني في شركة تكنولوجيا هندية رائدة كهدية من جده ‏الملياردير.‏

قام إن آر نارايانا مورتى ، المؤسس مشارك لشركة إنفوسيس ووالد زوجة ريشي سوناك، يوم الجمعة ‏بنقل حصة 0.04 % من شركة تكنولوجيا المعلومات إلى حفيده إيكاجرا روهان مورتى يوم الجمعة، ‏مما يجعله أصغر مساهم في الشركة.‏

ووفقا للاندبندنت أصبح مورثي جدًا للمرة الثالثة بعد أن رحب ابنه روهان مورتى وزوجته أبارنا ‏كريشنان بمولود ذكر في نوفمبر من العام الماضي. روهان مورثي هو شقيق زوجة السيد سوناك، أكشاتا ‏مورتى وسوناك وزوجته أكشاتا لديهما ابنتان، كريشنا وأنوشكا.‏

وكشف ملف للبورصة أن الطفل الرضيع يمتلك الآن 1.5 مليون سهم في الشركة تم نقلها من خلال ‏معاملة خارج السوق.‏

بعد عملية النقل، انخفضت حصة مورتى في شركة تقديم خدمات البرمجيات من 0.4 % إلى 0.36 ‏‏%، ليصل إجماليها إلى 15.1 مليون سهم، حسبما ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز.‏

وأثار ملياردير تكنولوجيا المعلومات جدلا في الهند العام الماضي بعد أن قال إن الشباب بحاجة إلى ‏العمل لمدة 70 ساعة أسبوعيا لزيادة الإنتاجية.‏

وقال مورتى خلال مقابلة على موقع يوتيوب، إن الهند بحاجة إلى شباب "ذوي عزيمة عالية، ‏ومنضبطين للغاية، ومجتهدين للغاية يجب أن يكونوا مستعدين للعمل لساعات طويلة" وهي التعليقات ‏التي أدت إلى رد فعل عنيف واسع النطاق عبر الإنترنت.‏

قال مورتى للمهندس باي، المدير المالي السابق لشركة إنفوسيس، خلال المحادثة التي تمت مشاركتها ‏على موقع يوتيوب: "كما تعلمون، هذا هو بالضبط ما فعله الألمان واليابانيون بعد الحرب العالمية ‏الثانية".‏

وقال مورتى: "بطريقة ما، اعتاد شبابنا على أخذ عادات غير مرغوب فيها من الغرب ثم عدم مساعدة ‏البلاد إن إنتاجية العمل في الهند هي واحدة من أدنى المعدلات في العالم." وقال: "على شبابنا أن ‏يقولوا: هذا بلدي. أريد أن أعمل 70 ساعة في الأسبوع".‏

في العديد من البلدان، يتكون أسبوع العمل من 35 إلى 40 ساعة - تسع ساعات يوميًا لمدة خمسة ‏أيام في الأسبوع. في الهند، يعمل الناس في عدة قطاعات لمدة ستة أيام في الأسبوع.‏



