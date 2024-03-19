مصرع 3 نزلاء وإصابة 7 آخرين نتيجة حريق فى مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية اندلاع حريق في مصحة لعلاج الإدمان بحى الأسرة، دائرة قسم أول الإسماعيلية مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين بحروق مختلفة بالجسم، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية تلقي إخطارا، من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى مصحات علاج الإدمان بحى الأسرة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لمكان لمكان الحادث، واسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع فى السيطرة على الحريق.

وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، ويتم كما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثامين.





اثار الحريق (1)



اثار الحريق (2)



الحريق (1)



الحريق (2)



جانب من الحريق (1)



جانب من الحريق (2)