مسرح العمليات يكشف آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة .. فيديو

كتبت إسراء عبد القادر

كشف برنامج مسرح العمليات، تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضى، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، في ظل الصراع الظاهري بين بايدن و نتنياهو، والذى ظهر في طلب رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي بضرورة اجراء انتخابات رئاسية فى إسرائيل، وهو الأمر الذى دفع نتنياهو لمهاجمته.

ورصد البرنامج ردود الفعل في الداخل الأمريكي حول تصريحات شومر زعيم الأغلبية، وكيف وصفه الرئيس الأمريكي بايدن بأن خطابه كان جيدا، وهو الأمر الذي يمثل وسيلة ضغط جديدة على نتنياهو لقبول الهدنة ووقف اطلاق النار المؤقت في قطاع غزة.

وأكد البرنامج أن العمليات التي تجرى في مستشفى الشفاء بقطاع غزة تمثل وسيلة جديدة لاستهداف المنشآت الطبية في القطاع، في سياسة ممنهجة لجيش الاحتلال لتدمير البنية التحتية في القطاع، واستهداف كافة المواطنين دون رادع أو مراعاة للقوانين الدولية.

يذكر أن برنامج "مسرح العمليات" من تقديم الكاتب الصحفى زكى القاضى، مدير تحرير اليوم السابع، ويذاع على تليفزيون وموقع اليوم السابع، لمتابعة كافة الأحداث المحلية والعالمية، ويناقش فى تلك الفترة تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وكذلك الجبهات المتداخلة معها.