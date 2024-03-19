مركز تحديث الصناعة ينظم لقاء حول تصنيع الجرارات الزراعية

كتب إسلام سعيد

قام مركز تحديث الصناعة بتنظيم اجتماعات ثنائية لإحدى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الجرارات الزراعية وتعتبر هي الشركة الوحيدة في مصر التي تصنع الجرارات الزراعية محلياً، وذلك مع عدد من الموردين لمحليين في مجالات مختلفة لمناقشة سبل التعاون المشترك وتوريد عدد من مكونات الجرار محلياً.

وذلك في إطار انشطة برنامج تمكين التصنيع المحلي بمركز تحديث الصناعة وتماشياً مع توجه الدولة لتوطين وتمكين التصنيع المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع استكمال لجهود معرض "فرص بلدنا" والذي نظمه مركز تحديث الصناعة في الفترة ما بين 22 و24 فبراير الجاري بهدف التشبيك بين الشركات التي لديها قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي لها والشركات العارضة "إيجابيا" التي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها.

ويعد برنامج تمكين التصنيع المحلي أحد البرامج التي يعمل مركز تحديث الصناعة عليها بقوة لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.