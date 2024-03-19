محذوفات مادة التربية الوطنية 2024 لطلبة الدمج بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محذوفات مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الدمجين والمكفوفين، والتي تمثل صعوبة علي الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم من أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

وأكدت الوزارة على أنه تمثلت محذوفات مادة التربية الوطنية كالتالى: الفصل الأول : القانون والدستور، صفحة 9 التعديل الدستورى، وصفحات 10 و11 و12 الدستور المصري 2014، الفصل الثانى الديمقراطية، صفحات 17 و19 و20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى، والفصل الثالث، الأحزاب السياسية صفحات 32 و33 و34 الأحزاب السياسية في مصر نشأتها وتطورها.

وتضمنت المحذوفات أيضا الفصل الرابع: المشاركة السياسية صفحة 37 ثالثا، صور المشاركة السياسية .

صفحة 40 و41، سابعا: الدستور والمشاركة السياسية

ثامنا، واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري صفحة 43 بداية من عاشرا وصفحات 44 و45 و46 بالكامل.