محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمى بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى، "ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى" بمدينة دسوق، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق، التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، وذلك بحضور جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريباً، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالى 5000 م2 بتكلفة إجمالية حوالى 6 مليون جنيه خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير تطوير حديقة المسجد الإبراهيمي ، بالإضافة إلى تطوير أماكن انتظار السيارات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، تساهم فى تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم فى تعزيز التفاعل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وتوفير مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدى إبراهيم الدسوقى أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت ممكن، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الدينى للميدان، مؤكدًا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.

وتفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عددًا من شوارع مدينة كفر الشيخ، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والتأكد من إزالة الإشغالات من الشوارع، لتحقيق السيولة المرورية، وذلك بحضور أحمد عيسي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور، تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ، وذلك للتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق، بما في ذلك أماكن مناسبة لعرض بضائعهم، وخدمات الأمن والنظافة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بعدد من طرق مركز الرياض، ومنها طريق مدرسة أبو زهرة بطول 300 متر وعرض خمسة أمتار، وطريق السيد خليل بطول 800 متر وعرض خمسة أمتار، بمركز الرياض، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023م، مؤكداً على تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها.

أكد محافظ كفر الشيخ على أهمية السوق المطور في تنظيم حركة المرور والانضباط في الشوارع والقضاء على الأسواق العشوائية، ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفر الشيخ.

شدد محافظ كفر الشيخ على أهمية الحفاظ على نظافة السوق وترتيب البضائع بشكل حضاري، واستمرار متابعة أعمال السوق المطور للتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفرالشيخ، تتناسب مع الجمهورية الجديدة.

كما شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والنظافة العامة، مع تواجد سيارات نقل القمامة بشكل منتظم، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وضبط حركة المرور، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات، ورفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع التعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، ورفع كفاءة الأرصفة لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.