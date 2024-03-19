محافظ كفر الشيخ يكرم الأم المثالية وفاء أحمد الثانية على الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرّم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، الأم المثالية وفاء أحمد محمد 59 عاماً، من قرية دقلت مركز كفرالشيخ، التي فازت بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة، مشيدًا بدورها العظيم في تربية أبنائها ورعايتهم، وحرصها على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم، جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

‏‎وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية دور الأم في بناء المجتمع، وتربية الأبناء وغرس القيم والمبادئ الإيجابية فى نفوسهم، وكونها الأساس الذي ينشأ عليه الأبناء، مشيرًا إلى أن تكريم الأم المثالية هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة.، وأن الأم هي الأساس فى بناء المجتمع وتقدمه.

‏‎يذكر أن وفاء أحمد محمد ، 59 عاما، من قرية أبو ريشة بدقلت مركز كفرالشيخ، بدأت قصتها بعد أن تحملت المسئولية تجاه أسرتها فقامت بمشاركة الأم في الأعمال المنزلية وتربية أخواتها، حتى تزوجت في العشرين من عمرها وبعد مرور 3 سنوات من الزواج صارع الزوج المرض وظل طريح الفراش لمدة سنتين ثم توفي، وترك 3 أبناء من حفظة كتاب الله، " شيماء بدير أحمد، ليسانس حقوق، ومحمد بدير أحمد، ليسانس أصول الدين والدعوة الاسلامية، أحمد بدير أحمد، نقيب بحري بالقوات المسلحة"، وبعدها استكملت الأم دراستها وحصلت علي دبلوم فني، كما تحملت رعاية أبناء شقيقها الأربع بعد وفاته أعقبها وفاة زوجته تاركة أربعة أيتام في مسئوليتها، وتستمر رحلة العطاء لتسطر قصة كفاح لإحدي عظيمات مصر.



جانب من تكريم الأم المثالية



محافظ كفر الشيخ يشيد بالأم المثالية