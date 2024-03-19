محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية لمديرية التربية والتعليم.. صور

الفيوم – رباب الجالى

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأمسية الفنية الرمضانية، التي أقيمت مساء اليوم على مسرح مديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، ورحاب عريق وكيل المديرية، وعيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية، ومسئولي التربية والتعليم.

وبدأت الأمسية بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت عدة فقرات فنية لكورال مديرية التربية والتعليم، واستعراض لتلاميذ مدرسة التقوى بعنوان "افرحوا يا بنات"، واستعراض لتلاميذ مدرسة زهراء الأندلس بعنوان "احكي يا شهرزاد"، وأوبريت "أهلاً رمضان" لفريق مسرح المديرية، كما تضمنت أغنية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بعنوان "دعاكِ يا أمي"، وأغنية "يا أمي" للتلميذة تلا عبد العزيز بمدرسة يوتوبيا، و"المسحراتي" لمدرسة زهراء الأندلس، وفقرة للتنورة.

وفي ختام الاحتفالية قام محافظ الفيوم، بتسليم جوائز مسابقة الأم المثالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم على مستوى مدارس المحافظة، وتكريم طلاب مدارس التعليم الفني الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات والأنشطة الطلابية، وأكد المحافظ، أهمية الأنشطة الطلابية في استثمار وتوظيف طاقات الطلاب بشكل إيجابي، انطلاقاً من اهتمام الدولة بشكل عام، ووزارة التربية والتعليم بشكل خاص، بالاستثمار في العنصر البشري.

وأشار الأنصارى، إلى حرص المحافظة على تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة العاملين بها، وكذا توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ، للحصول على خدمة تعليمية جيدة، وتخريج أجيال قادرة على النهوض بمجتمعاتهم.



محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية (1)



محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية (2)



محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية (3)



محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية (4)



محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية (5)



محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية (6)



محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية (7)