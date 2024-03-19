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محافظ الغربية يشارك ألفا من عمال النظافة والأيتام إفطارهم الجماعى بطنطا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 08:16 م
محافظ الغربية يشارك ألفا من عمال النظافة والأيتام إفطارهم الجماعى بطنطا الإفطار الجماعى
الغربية مصطفى عادل

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حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مشاركة 1000 من عمال النظافة والأطفال الأيتام إفطارهم الجماعي بكورنيش عربات الطعام المتنقلة، في تقليد سنوي لإدخال البهجة والسرور على أبناء المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

وعقب الإفطار تم إجراء القرعة العلنية لاختيار 5 فائزين برحلات عمرة مجانية، فاز بها 2 من الأمهات المثاليات وأم لبطلة من متلازمة داون، و2 عمال نظافة من مركز ومدينة طنطا.

 

ووجه محافظ الغربية التهنئة للفائزين برحلات العمرة، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.







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طنطا

افطار عمال النظافة بطنطا




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