محادثات رفيعة المستوى بين أرمينيا والتشيك لبحث آفاق التعاون بين البلدين

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أعلنت الجمعية الوطنية الأرمينية "البرلمان الأرميني"، أن رئيس الجمعية الوطنية، ألين سيمونيان، استقبل سفير جمهورية التشيك لدى أرمينيا بيتر بيرونشيك، لبحث علاقات التعاون بين البلدين.



وذكرت الجمعية الوطنية - في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن الجانبين بحثا آفاق التعاون بين أرمينيا والتشيك، إلى جانب التعاون بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، في ضوء اقتراب أرمينيا من الحصول على صفة مرشح للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.



وأشار البيان إلى أن سيمونيان توجه بالشكر للجانب التشيكي على التطوير الديناميكي للعلاقات بين أرمينيا وجمهورية التشيك، مؤكدًا أن أرمينيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بقدر ما يسمح به الجانب الأوروبي.



كما تبادل الجانبان الآراء أيضًا حول إحلال السلام في منطقة جنوب القوقاز وعودة الأسرى الأرمن المحتجزين في أذربيجان وقضايا أخرى، بحسب البيان.



يُذكر أن وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان رحب، الخميس الماضي، بالقرار المعتمد في البرلمان الأوروبي، والذي يدعو للاستجابة لأرمينيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا تطلع بلاده إلى زيادة تعميق التعاون الثنائي مع بروكسل.



يُشار إلى أنه تم اعتماد القرار المقدم في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بشأن الحاجة إلى علاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وإبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان بأغلبية 504 أصوات مقابل 4 أصوات وامتناع 32 عضوا عن التصويت.