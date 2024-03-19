مجلس النواب يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء

كتب كامل كامل

طالب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، نظرا لأنه يهم قطاعا عريضا من المواطنين ويعمل علي تقنين أوضاع البناء المخالف.

وقال جبالي، بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، ردا علي بيانات عاجلة بشأن عدم إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء: " قانون التصالح أخذ مناقشات مستفيضة، وقد تم التنسيق مع رئيس الوزراء الذي كان له دور فعال في حل الإشكاليات، لذا كان المفروض أن يتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء".

وأشار إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل إشكاليات كثيرة، مضيفا :" لا أعرف مبرر تأخير صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالرغم أن القانون تكفل بحل كل الأمور الإشكالية".