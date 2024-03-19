ماكرون يطلق من مارسيليا حملة غير مسبوقة ضد الإتجار بالمخدرات

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في مارسيليا جنوب البلاد، إطلاق "عملية غير مسبوقة"؛ بهدف "وقف عمليات الإتجار بالمخدرات" التي تثير أحداثاً دامية في ثاني كبرى مدن البلاد.

وكتب ماكرون على منصة"إكس": "في مارسيليا ومدن فرنسية أخرى، إنها عملية غير مسبوقة أطلقناها لوقف عمليات الإتجار بالمخدرات وضمان النظام.. وتنظيف الساحة".

وأوضح بعد التجول على مدى أكثر من ساعتين في حيّ كاستيلان بشمال المدينة، إنها "أول عملية من سلسلة من عشر عمليات تنظيف الساحة" ستستغرق عدة أسابيع.

ويقوم ماكرون بزيارته غير المعلنة مسبقاً، بعد أسبوعين على إطلاق قضاة من المدينة نداء للمطالبة بتنفيذ "خطة مارشال"، من أجل إنقاذ مارسيليا من آفة المخدرات.