لو بتعانى من عدم تحمل اللاكتوز.. 5 فوائد لاستبعاد منتجات الألبان من أكلك

كتبت إيناس البنا

قد يشكل تناول منتجات الألبان بعض المشاكل للأشخاص الذين يعانون من مشكلة عدم تحمل اللاكتوز، ولكن كيف تعرف إذا كنت تعانى من عدم تحمل اللاكتوز.

وفقا لموقع هيلث سايد هناك بعض الأعراض البسيطة جدًا التي يمكنك اكتشافها، على سبيل المثال، غالبًا ما تحتوي الأطعمة مثل الجبن أو الحليب أو الزبادي أو الآيس كريم أو الكعك أو البسكويت على الحليب، مما يعني أنها تحتوي أيضًا على اللاكتوز، فإذا شعرت بأعراض: الانتفاخ، آلام المعدة، الحموضة، الإسهال، القيء، الغثيان، بعد تناولها، فأنت غير قادر على تحملها

تقليل الالتهاب

من المعروف أن منتجات الألبان تزيد من الالتهابات في الجسم، لذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مثل التهاب المفاصل أو أمراض المناعة الذاتية أو عدم تحمل اللاكتوز، يوصى بتجنب منتجات الألبان، خاصة تلك التي تحتوي على اللاكتوز. سوف يشفى جسمك من الالتهاب الداخلي تلقائيًا.

هضم أفضل

يصعب على بعض الأشخاص هضم منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز، إذا تحولوا إلى المنتجات الخالية من اللاكتوز، فلن يكون الجهاز الهضمي والأمعاء أكثر صحة فحسب، بل سيكونون أيضًا قادرين على تناول جميع العناصر الغذائية الجيدة من منتجات الألبان.

نضارة الجلد

يتم تصنيع جميع منتجات الألبان ومعالجتها وقد تحتوي على هرمونات وعوامل نمو، وكثير من الناس لا يستطيعون تحمل هذه العناصر المعالجة وقد يواجهون مشاكل جلدية مثل حب الشباب والبثور والبشرة الباهتة.

صحة الجهاز التنفسي

سيؤدي استبعاد منتجات الألبان من نظامك الغذائي إلى تحسين الأعراض إذا كنت مصابًا بالربو، ومن المعروف أنه يحسن الاحتقان ويقلل إنتاج المخاط في الجهاز التنفسي.

فقدان الوزن بشكل أسرع

يجب على الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن التوقف عن تناول منتجات الألبان، الاستهلاك الزائد سوف يعيق فقدان الوزن ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية.