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كنترولات الثانوية العامة تعلن فتح باب التقدم للعمل بها وتحدد الشروط

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:17 ص
كنترولات الثانوية العامة تعلن فتح باب التقدم للعمل بها وتحدد الشروط الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة 2024 عن فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد خلال الأسبوع الجارى، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة، على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع المقبل.

وحددت لجان النظام والمراقبة شروط التقدم كالتالى:

- ألا يكون لدى العضو مانع فى من الموانع التي تحول دون الاشتراك في العمل بالكنترولات، وتتمثل الموانع فى التالى:

- ألا تكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم112  لسنة 1992.

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون من العاملين في إحدى المدارس الثانوية المتواجدة في نطاق أعمال لجنة الإدارة المرشح للعمل بها.

- ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان أو يقوم بالتدريس لهم أو يهتم بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي يعمل أو ينتدب أو يكلف للعمل بها، وتضمنت درجات القرابة: الدرجة الأولى الأب الأم الأبناء الزوج أو الزوجة، الدرجة الثانية، الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد، الدرجة الثالثة، أبناء الأخ والأخت العم والعمة الخال والخالة - أبناء الأحفاد.

وأعلنت لجان النظام والمراقبة ضوابط العمل، مشددة على أنه يجب عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحداهما حتى الدرجة الثانية، وألا يكون العضو المتقدم مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار الوزارى رقم 41 لسنة 1985 وتعديلاته، وبالنسبة للعاملين بعقود أو بمكافات لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على عملهم، وألا يكون مشتركا في العمل باي لجان أخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية، وأن يقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة على حسب حاجة العمل.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تنطلق 10 يونيو المقبل.

 

 







وزارة التربية والتعليم

فتح باب بالتقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2024

شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024




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