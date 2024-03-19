قائمة أسعار 20 سلعة فى معرض أهلا رمضان بعد التخفيض

كتبت - مرام محمد

تطرح معارض "أهلًا رمضان" فى محافظة الجيزة، طوال شهر رمضان الكريم، مختلف المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من (الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الألبان والأجبان، واللحوم والدواجن، وياميش رمضان) بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية قائمة أسعار 25 سلعة مخفضة داخل معرض "أهلًا رمضان" فى شارع ترعة الزمر بحى العمرانية.

-الأرز بـ29 جنيهًا.

-المكرونة بـ28 جنيهًا.

-العدس الأصفر بـ60 جنيهًا.

-اللوبيا بـ75 جنيهًا.

-الفاصوليا بـ90 جنيهًا.

-الفول البلدي بـ45 جنيهًا.

-الترمس بـ48 جنيهًا.

-ذرة فشار بـ50 جنيهًا.

-الدقيق المعبأ بـ23 جنيهًا.

-عبوة زيت خليط زنة 1 لتر بـ60 جنيهًا.

-اللحم البلدي بـ270 جنيهًا.

-اللحم المفروم البلدي بـ250 جنيهًا.

-بيض المائدة بـ155 جنيهًا.

-بلح ناشف بـ28 جنيهًا للكيلو.

-فريك بلدي بـ60 جنيهًا.

-حمص بـ65 جنيهًا.

-كزبرة بلدي بـ100 جنيه.

-شطة سوداني بـ100 جنيه.

-بهارات فراخ بـ100 جنيه.

-بهارات لحمة بـ100 جنيه.

وتهدف معارض "أهلًا رمضان" إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث توفر السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وكميات كبيرة وأسعار مخفضة.