عميدة آداب عين شمس تكشف تفاصيل وموعد امتحانات الميد تيرم

كتب محمود راغب

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب ب جامعة عين شمس ، تفاصيل استعدادات الكلية لانطلاق امتحانات الميدتيرم ، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تبدأ الامتحانات مع الأسبوع قبل الأخير لشهر رمضان المبارك .

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الامتحانات عادة ما تبدأ فى الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الثانى، لافته إلى أن الامتحانات ستكون إليكترونية وهو النهج الذى اتخذته الكليه للعام الثالث على التوالي، مضيفة أن التصحيح يكون اليكترونيا أيضا والطالب يعرف نتيجته بمجرد انتهاء الامتحان .

ولفتت عميدة الكلية، إلى أن الاختبارات الإلكترونية تأتى فى ضوء تطبيق الكلية للتحول الرقمي في العملية التعليمية، وآليات الاختبارات ، لافته إلى أنه تم تزويد الكلية بعدد 860 جهاز حاسب آلى لاستخدامها في الاختبارات الإلكترونية بعد الانتهاء من مرحلة بنوك الأسئلة سواء في مرحلة الليسانس وجزء من الدراسات العليا.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص أماكن بذاتها في الكلية لعقد هذه الاختبارات ممثلة في مدرج مهدي علام الذى يسع 360 جهاز ،والذى تم افتتاحه مؤخرا بعد التجديد ، وكذلك مدرج شفيق غربال وسعته 240 جهاز ، بالإضافة إلى مقر البرامج الخاصة الذى يستوعب العدد الباقي من الأجهزة.

وأكدت أنه تم أيضا تزويد هذه الأماكن بكاميرات المراقبة والمولدات ، لتخطي أي عطل في الكهرباء أو انقطاعها أثناء انعقاد الاختبارات، كما تم تقوية شبكة الانترنت وإدخال شبكة الواي فاى في جميع أنحاء الكلية، الأمر الذى يسهم في اتمام الاختبارات بالشكل المستهدف .

وبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.