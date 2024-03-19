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عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعيبة بأولى ليالى قصور الثقافة بالزقازيق

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:55 م
عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعيبة بأولى ليالى قصور الثقافة بالزقازيق فرقة الشرقية للفنون الشعبية
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان فرقة الشرقية للفنون الشعبية فرقة محلية وصلت للعالمية أبهرت الأوروبيين والأسيويين.. مباشر
ذلك في أولي ليالي رمضان  لقصر ثقافة الزقازيق، حيث قدمت  فرقة الشرقية للفنون الشعيبة، عروض و تابلوهات تجسد الفن الشعبي الشرقاوي.

والفرقة وهى واحدة من أقدم الفرق المتخصصة في الفنون الشعيبة، علي مستوى هيئة قصور الثقافة، وتعد مدرسة ضمت علي مدار تاريخها العديد من الفنانين.

ويقدم فرع ثقافة محافظة الشرقية، انطلاق ليالى رمضان الثقافية والفنية، لمدة 10 ايام متتالية، بساحة قصر ثقافة الزقازيق فى الثامنة مساءً يوميا، وهي مفتوحه امام القصر، لسماح لأكبر عدد من المواطنين بالحضور و الإستماع بالعروض الفنية المقدمة يوما.

وينشر اليوم السابع جدول العروض اليومية، لمدة 10 ليالي تبدا اليوم 9 رمضان عرض على الفرقة الشرقية للفنون الشعبية.


10 رمضان : عرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية.

11رمضان ، عرض فني لفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي.

12مضان : عرض فني لفرقة الشرقية للإنشاد الديني.

13 رمضان : عرض على لفرقة الشرقية للفنون الشعبية.

14رمضان : عرض فني لفرقة الشرقية للإنشاد الديني.

15رمضان : عرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية.

16رمضان : عرض فني لفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي.

17 رمضان : عرض على لفرقة الشرقية للفنون الشعبية.

18رمضان عرض على الفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية.

 







الشرقية

قصر ثقافة الشرقية

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