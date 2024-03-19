ضبط لصوص يسرقون الهواتف المحمولة فى القاهرة بطبنجة صوت

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بإرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب إنتحال الصفة وإتخاذه من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم ، وبصحبته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبحوزتهما (طبنجة صوت وطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة - ميزان حساس - سلاح أبيض).

بمواجهته أقر بمزاولته لذلك النشاط الإجرامى بإستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته وسيارة ملاكى" تم ضبطها"، وأضاف بقيام المذكورة بتصريف المسروقات لدى عملائها ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضاف بإرتكاب عدد " 3 " وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب ، وبمواجهة المذكورة أيدت ما سبق. بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم ، وإتهموه بالسرقة.