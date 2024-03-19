ضبط تشكيل نسائى تخصص فى نشل المواطنين بالموسكى

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الموسكى، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "النشل"، وبحوزتهما (3 حافظة نقود خاصين بثلاث سيدات– مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

أسفرت الجهود عن ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بنطاق محافظتى الغربية والبحيرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، وبحوزة أحدهما سيارة "مبلغ بسرقتها".

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى فى سرقة السيارات بإستخدام السيارة المضبوطة والتصرف فى السيارات بالبيع لعملائهم 4 أشخاص "سيئ النية" تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارات المستولى عليها، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدوها.