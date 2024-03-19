سيدة تقيم دعوى نفقة أقارب ضد جد أطفالها بعد امتناع مطلقها عن رعايتهم

كتبت أسماء شلبي

"طليقي تزوج ونسي مسئولية أطفاله، لأعيش في عذاب وأنا أعمل في أكثر من وظيفة لتوفير مستوي اجتماعي لائق لهم، لأضطر إلى ملاحقة جد أطفالي بدعاوي نفقة أقارب لسداد حقوقهم بعد إصرار طليقي على الرفض وتحايله وادعائه الفقر"..كلمات جاءت على لسان أم حاضنة لأربع أطفال، طالبت والد مطلقها بنفقة أقارب بـ 15 ألف جنيه شهريا، وادعت يسار حالة عائلة مطلقها ورفضهم مساعدتها.

وقالت الأم:" منذ وقوع طلاقي وطوال 12 شهر رفض زوجي السابق رعاية أبنائه وأختفي برفقة زوجته، وتركني ملاحقة من قبل عائلته بالسب والقذف، لأتعرض للابتزاز لدفعي للتنازل عن حضانة أطفالي أو تربيتهم بمفردي، دمروا حياتي، وقاموا بالسطو على حقوقى بعد الطلاق فلم أتقاضي جنيه واحد، ورفض طليقي الاهتمام بأولاده، وتركني في نزاع مع والده".

وتابعت: "عشت في عذاب طوال العام الماضي، لتوفير النفقات لأولادي لأعمل في وظيفتين بخلاف رعايتي لهم، مما دفعني اللجوء للمحكمة لإثبات تعنت مطلقي وجد أولادي ورفضهم مد يد المساعدة لي، وسداد النفقات وحقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات ".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".