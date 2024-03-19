رياح الخماسين أبرزها.. تعرف على سمات حالة الطقس خلال فصل الربيع

كتب محمود راغب

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع "الاعتدال الربيعى" ، حيث يبدأ الاعتدال الربيعى غدا الأربعاء 20 مارس.

ما هى أبرز سمات حالة الطقس خلال فصل الربيع؟ سؤال أجابت عنه الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث كشفت أن حالة الطقس خلال فصل الربيع، معروف عنها أن البلاد تتأثر عادة برياح مثيرة للرمال والأتربة تغطى كافة أنحاء الجمهورية ويكون لها تأثير بالغ على حالة الجو.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الرياح تعرف برياح الخماسين وتكون نتيجة تأثر البلاد بمنخفضات خماسينية وهى المنخفضات التي تتشكل في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط و غرب الجزائر و تتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا و مصر الى بلاد الشام و العراق و تركيا.

وتابعت: عادة ما تبدأ بالتشكل مع بدء فصل الربيع وتستمر لمدة 50 يوما وهذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية ( 50 يوم فترة تأثيرها أغلب السنوات)، حيث تعمل هذه الرياح خلال رحلتها الطويلة على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال، التي قد تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

يذكر أنه فى يوم الاعتدال الربيعي وبداية فصل الربيع ، تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء.

وفى هذا اليوم تتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا ، وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة اذا كنت من سكان خط الاستواء حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك .

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.



